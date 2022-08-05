Тен Хаг: «Я счастлив, что Роналду в «Манчестер Юнайтед». Он нападающий топ-уровня»
Тен Хаг ответил, выйдет ли Роналду в стартовом составе в матче с «Брайтоном»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду перед матчем первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном».
«Я счастлив, что Роналду в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News. — Он нападающий топ-уровня. Выйдет ли Криштиану в старте в воскресенье? Увидите».
Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» состоится в воскресенье, 7 августа, и начнется в 16.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
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|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
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3
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
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|0
|
8
|Лестер
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9
|Брайтон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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