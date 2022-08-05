Тен Хаг: «Я счастлив, что Роналду в «Манчестер Юнайтед». Он нападающий топ-уровня»

Тен Хаг ответил, выйдет ли Роналду в стартовом составе в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду перед матчем первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном».

«Я счастлив, что Роналду в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News. — Он нападающий топ-уровня. Выйдет ли Криштиану в старте в воскресенье? Увидите».

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» состоится в воскресенье, 7 августа, и начнется в 16.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.