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Тен Хаг: «Я счастлив, что Роналду в «Манчестер Юнайтед». Он нападающий топ-уровня»

Тен Хаг ответил, выйдет ли Роналду в стартовом составе в матче с «Брайтоном»
Микеле Антонов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду перед матчем первого тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном».

«Я счастлив, что Роналду в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News. — Он нападающий топ-уровня. Выйдет ли Криштиану в старте в воскресенье? Увидите».

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» состоится в воскресенье, 7 августа, и начнется в 16.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/brighton-manchester-united-ten-hag-24678074
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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