«Фулхэм» отдал защитника Мбабу в аренду в швейцарский «Серветт»

Защитник «Фулхэма» Кевин Мбабу продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. 27-летний футболист перешел в «Серветт» на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Сам игрок хотел вернуться в Швейцарию и выбрал «Серветт», за который он играл в самом начале своей карьеры.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбабу в 7 миллионов евро. Контракт защитника с «дачниками» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кевин Мбабу отыграл шесть матчей и сделал одну результативную передачу.