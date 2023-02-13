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«Фулхэм» отдал защитника Мбабу в аренду в швейцарский «Серветт»

Иван Шитик
Корреспондент
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Кевин Мбабу (в центре).
Фото ФК «Серветт»

Защитник «Фулхэма» Кевин Мбабу продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. 27-летний футболист перешел в «Серветт» на правах аренды до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Сам игрок хотел вернуться в Швейцарию и выбрал «Серветт», за который он играл в самом начале своей карьеры.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбабу в 7 миллионов евро. Контракт защитника с «дачниками» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Кевин Мбабу отыграл шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

ФК Фулхэм
ХК Серветт
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