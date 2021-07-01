«Фулхэм» назначил главным тренером команды Марку Силву, которым интересовался ЦСКА
21:21
«Фулхэм» объявил о назначении Марку Силвы на пост главного тренера команды.
43-летний португалец подписал контракт с лондонским клубом до конца сезона-2023/24.
Incoming: ????? ?????!#FFC— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 1, 2021
Предыдущим местом работы Силвы был «Эвертон», специалист покинул клуб в декабре 2019 года.
23 июня сообщалось, что ЦСКА рассматривает португальца в качестве кандидата на пост главного тренера команды.
Дополнительная информация:
https://www.fulhamfc.com/news/2021/july/Fulham-Appoint-Marco-Silva/
Читайте также
«Монреаль» не должен выигрывать Кубок Стэнли. Его генменеджер натворил глупостей и не заслужил чемпионство
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю