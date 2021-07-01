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«Фулхэм» назначил главным тренером команды Марку Силву, которым интересовался ЦСКА

21:21

«Фулхэм» объявил о назначении Марку Силвы на пост главного тренера команды.

43-летний португалец подписал контракт с лондонским клубом до конца сезона-2023/24.

Предыдущим местом работы Силвы был «Эвертон», специалист покинул клуб в декабре 2019 года.

23 июня сообщалось, что ЦСКА рассматривает португальца в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

Дополнительная информация:

https://www.fulhamfc.com/news/2021/july/Fulham-Appoint-Marco-Silva/

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Иван Торопцев все материалы автора

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