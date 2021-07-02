Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клубам АПЛ разрешат заполнять стадионы со следующего сезона

12:13
Теги:

Со следующего сезона клубам АПЛ, возможно, будет разрешено допускать на стадионы болельщиков, сообщает The Guardian.

По информации издания, решение будет принято 19 июля. Правительство Англии к этому времени намерено снять все обязательные ограничения в отношении масок и социального дистанцирования.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 13 августа.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/international

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Авангарда»?
Главную американскую звезду поймали на допинге. Скандал перед Олимпиадой
Усик — о предстоящем матче Украина — Англия: «Прости, Англия, Украина разобьет тебя»
«Алания» прокомментировала оскорбления Хубулова в адрес теннисистки Касаткиной
vs
0
Офсайд