Клубам АПЛ разрешат заполнять стадионы со следующего сезона
12:13
Со следующего сезона клубам АПЛ, возможно, будет разрешено допускать на стадионы болельщиков, сообщает The Guardian.
По информации издания, решение будет принято 19 июля. Правительство Англии к этому времени намерено снять все обязательные ограничения в отношении масок и социального дистанцирования.
Новый сезон чемпионата Англии стартует 13 августа.
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