Клубам АПЛ разрешат заполнять стадионы со следующего сезона

Со следующего сезона клубам АПЛ, возможно, будет разрешено допускать на стадионы болельщиков, сообщает The Guardian.

По информации издания, решение будет принято 19 июля. Правительство Англии к этому времени намерено снять все обязательные ограничения в отношении масок и социального дистанцирования.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 13 августа.