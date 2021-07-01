«Лестер» согласовал контракт с Бертрандом
16:24
«Лестер» согласовал контракт с защитником Райаном Бертрандом, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «лисы» подпишут соглашение с 31-летним англичанином на два года с опцией продления еще на год.
С 1 июля Бертранд является свободным агентом, до этого он с 2015 года выступал за «Саутгемптон». В сезоне-2020/2021 он провел 34 матча за «святых», на его счету одна результативная передача.
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