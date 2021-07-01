«Лестер» согласовал контракт с Бертрандом

«Лестер» согласовал контракт с защитником Райаном Бертрандом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «лисы» подпишут соглашение с 31-летним англичанином на два года с опцией продления еще на год.

С 1 июля Бертранд является свободным агентом, до этого он с 2015 года выступал за «Саутгемптон». В сезоне-2020/2021 он провел 34 матча за «святых», на его счету одна результативная передача.