Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лестер» согласовал контракт с Бертрандом

16:24
Теги:

«Лестер» согласовал контракт с защитником Райаном Бертрандом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «лисы» подпишут соглашение с 31-летним англичанином на два года с опцией продления еще на год.

С 1 июля Бертранд является свободным агентом, до этого он с 2015 года выступал за «Саутгемптон». В сезоне-2020/2021 он провел 34 матча за «святых», на его счету одна результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/transfer-centre

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Главное о коронавирусе в России и мире на 1 июля: статистика и факты
В Москве задержали приезжего, подозреваемого в изнасиловании девочки
Разведутся ли Ксения Бородина и Курбан Омаров
Хозяйка гостиницы в Анапе обматерила гостью за просьбу об уборке номера
vs
0
Офсайд