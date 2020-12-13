«Ливерпуль» не смог обыграть «Фулхэм»
«Ливерпуль» потерял очки в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Встреча завершилась со счетом 1:1. При этом именно «Ливерпуль» сравнял счет ближе к концу второго тайма.
«Красные» набрали 25 очков и не смогли выйти на единоличное первое место в турнирной таблице АПЛ.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
12-й тур
«Фулхэм» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:0)
Голы: Б.Рид, 25 (1:0). Салах, 79 — с пенальти (1:1).
«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лемина (Х.Рид, 80), Лофтус-Чик (Камара, 74), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Б.Рид, Лукман (Брайан, 88).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип (Минамино, 46), Робертсон, Александр-Арнолд (Уильямс, 68), Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Джонс, Роберту Фирмину, Салах (Ориги, 84), Мане.
Предупреждения: Аннерсен, 20. Джонс, 31. Лемина, 46. Лукман, 75.
Судья: Марринер (Англия).
13 декабря. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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