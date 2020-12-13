«Ливерпуль» не смог обыграть «Фулхэм»

«Ливерпуль» потерял очки в матче 12-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма». Встреча завершилась со счетом 1:1. При этом именно «Ливерпуль» сравнял счет ближе к концу второго тайма.

«Красные» набрали 25 очков и не смогли выйти на единоличное первое место в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Фулхэм» — «Ливерпуль» — 1:1 (1:0)

Голы: Б.Рид, 25 (1:0). Салах, 79 — с пенальти (1:1).

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон, Лемина (Х.Рид, 80), Лофтус-Чик (Камара, 74), Замбо Ангисса, Иван Кавалейру, Б.Рид, Лукман (Брайан, 88).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип (Минамино, 46), Робертсон, Александр-Арнолд (Уильямс, 68), Вайналдум, Хендерсон, Фабинью, Джонс, Роберту Фирмину, Салах (Ориги, 84), Мане.

Предупреждения: Аннерсен, 20. Джонс, 31. Лемина, 46. Лукман, 75.

Судья: Марринер (Англия).

13 декабря. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».