«Фулхэм» активировал опции продления контрактов с двумя игроками

«Фулхэм» активировал опции продления контрактов с двумя футболиста.

Как сообщается на сайте клуба, защитник Тосин Адарабиойо и нападающий Бобби Декордова-Рид останутся в команде до лета 2024 года.

25-летний Адарабиойо перешел в «Фулхэм» в октябре 2020 года из «Манчестер Сити». В текущем сезоне он провел в составе команды 12 матчей в АПЛ и забил один гол.

29-летний форвард играет за «Фулхэм» тоже с 2020 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.