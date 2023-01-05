Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:52

«Арсенал» считает Мудрика слишком неопытным для цены в 100 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Арсенал» не намерен платить за полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика 100 миллионов евро.

По данным Football London, донецкий клуб просит за 22-летнего игрока 88 миллионов фунтов (около 100 миллионов евро), но эта сумма гораздо выше той, что готов заплатить лондонский клуб.

«Канониры» считают Мудрика слишком неопытным для такой цены и не хотят платить за него такую сумму. На данный момент самым крупным приобретением «Арсенала» является полузащитник Николя Пепе, за которого заплатили 72 миллиона фунтов в 2019 году.

Если договориться с «Шахтером» так и не удастся, «Арсенал» обратится к кандидатуре 25-летнего полузащитника «Брайтона» и сборной Японии Каору Митомы.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Также на его счету 3 гола и 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил 40+20 миллионов евро от «Арсенала» за Мудрика.

Источник: Football London
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Шахтер (Донецк)
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
«Щелкунчик» без Ягудина и Авербуха. Как проходят ледовые шоу в регионах?
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маунт пропускает матч «Челси» с «Манчестер Сити» из-за травмы

«Фулхэм» активировал опции продления контрактов с двумя игроками
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 0 : 0
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 1 : 4
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 0 : 1
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 3 : 0
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 2 : 2
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 1 : 1
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 0 : 4
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости