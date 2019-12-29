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Фрэнк Лэмпард: «Я всегда буду уважать Давида Луиза»

16:08
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подчеркнул, что не утратил уважения к защитнику Давиду Луизу, который перешел в «Арсенал». Он вспомнил, как бразилец помог «синим» выиграть Лигу чемпионов в 2012 году.

— Я не обращаю внимания на критику футболиста, которого уважаю, — цитирует A Bola Лэмпарда. — Он был моим партнером по команде. Я пожелал ему удачи, когда он покинул клуб. Он был в «Челси», когда мы выиграли Лигу чемпионов. Причем в финале играл с травмой. Ему было тяжело из-за этой травмы, но он нашел в себе силы и играл. Я всегда буду это уважать.

Арсенал — Челси

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