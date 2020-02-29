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Фрэнк Лэмпард сообщил, что Абрахам выбыл на неопределенный срок из-за травмы голеностопа

14:49
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о травме нападающего команы Тэмми Абрахама.

— У Тэмми травма голеностопа, — приводит пресс-служба «Челси» слова Лэмпарда. — Что-то со связками. У Абрахама воспаление, а воспаление вызывает у него болевые ощущения. У него эта проблема уже месяц, и мы все никак не можем с ней окончательно справиться, потому он не может наконец вернуться в основной состав. Нужно дать Тэмми возможность восстановиться, раз он испытывает дискомфорт. Сколько это займет? Я — не врач, не могу дать точный диагноз. По крайней мере, Абрахаму нужно несколько дней отдохнуть, потом он вернется, мы посмотрим на его состояние и примем решение.

В сезоне-2019/20 Абрахам забил 15 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах за «Челси».

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