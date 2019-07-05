Фрэнк Лэмпард: "Не хочу снисхождения за мои заслуги игрока, и я не жду этого"

Новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не ждет снисхождения из-за малого тренерского опыта. По его словам, он привык работать под давлением.

– Я очень много работал, чтобы доказать, чего я стою как футболист, а теперь мне придется много работать, чтобы добиться успеха на посту тренера в этом клубе, – цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. – Когда я начинал прошлый сезон в качестве тренера, мне казалось, что это сложнейшая задача, потому что все начинаешь с нуля. Я не хочу снисхождения за мои заслуги игрока, и я не жду этого, мои заслуги будут помнить ровно пять минут, и я это понимаю, потому что меня будут оценивать за то, что я делаю, как тренер.

Я не просил запастись временем или терпением. Я реалист, и не хочу просить поблажек, потому что я привык работать иначе. Я хочу упорно работать и развивать игроков, и не важно, 18 им лет или 32 года, заставлять их работать, чтобы они старались, а не чувствовали себя так, словно для них это перевалочный пункт. Я играл со многими футболистами, у которых был такой подход, и я хочу сделать все, чтобы выжать максимум из моих игроков

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