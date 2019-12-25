Фрэнк Лэмпард: «Челси» просто обязан показать себя с лучшей стороны в «боксинг-дэй»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команде нужно проявить себя в «боксинг-дэй». «Синим» предстоит сыграть 26 декабря с «Саутгемптоном», 29-го — с «Арсеналом», а 1 января — с «Брайтоном».

— У футболистов есть много преимуществ в этом мире, но в это время года нам приходится немного жертвовать своей семейной жизнью, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Сегодня утром игроки проведут тренировку, завтра утром они снова будут тренироваться, а накануне матча они все будут в гостинице, чтобы настроиться на игру.

Нам очень важны очки, которые мы можем набрать в этот напряженный период, когда матчи идут плотной чередой, мы прекрасно это понимаем, так что будем готовиться по полной программе.

Мы должны работать, особенно учитывая те результаты, которые у нас были до победы над «Тоттенхэмом», мы просто обязаны показать себя с лучшей стороны. Неужели в матче с «Саутгемптоном» мы не можем продемонстрировать ту форму в домашних встречах, которую обязаны демонстрировать?