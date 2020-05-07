Фред объяснил свой ужасный первый сезон в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред признал, что он, наконец, адаптировался в английском клубе после ужасного первого сезона. Бразилец летом 2018 года перебрался в Англию из донецкого «Шахтера» за 52 миллиона фунтов стерлингов.

— Я считаю, что первый сезон был очень сложным для меня, — цитирует Sky Sports Фреда. — Был процесс адаптации, а также и другие личные вещи, которые происходили в моей жизни, такие как рождение сына. Так что я считаю, что был ряд причин, которые заставили меня провести ужасный первый сезон.