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Форварду «Тоттенхэма» Ришарлисону предстоит операция на лобке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ришарлисон.
Фото Reuters

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, что выбыл из строя из-за предстоящей операции.

«Последние несколько месяцев были непростыми для меня. У меня возникли проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами, и скоро мне предстоит операция на лобке.

Я страдал восемь месяцев, боролся, смотрел на команду, на клуб и забывал о себе. Думаю, пришло время отдохнуть, взять паузу. Я сделаю то, что будет лучше для меня», – сказал Ришарлисон ESPN.

В текущем сезоне 26-летни бразилец провел 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца июня 2027 года.

 

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 11 8 2 1 23-13 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
13
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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