Форварду «Тоттенхэма» Ришарлисону предстоит операция на лобке

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, что выбыл из строя из-за предстоящей операции.

«Последние несколько месяцев были непростыми для меня. У меня возникли проблемы со здоровьем. Я уже поговорил с врачами, и скоро мне предстоит операция на лобке.

Я страдал восемь месяцев, боролся, смотрел на команду, на клуб и забывал о себе. Думаю, пришло время отдохнуть, взять паузу. Я сделаю то, что будет лучше для меня», – сказал Ришарлисон ESPN.

В текущем сезоне 26-летни бразилец провел 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца июня 2027 года.