Руни признался, что испытывал проблемы с алкоголем в начале карьеры

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни признался, что имел проблемы с алкоголем по ходу карьеры футболиста.

По словам игрока, он выпивал из-за давления, связанного с популярностью.

«Были люди, с которыми я мог поговорить об этом, но я решил этого не делать. Моим освобождением был алкоголь. Когда мне было чуть за 20 лет, я пил почти до потери сознания.

Я не хотел находиться среди людей, потому что чувствовал себя неловко. Чувствовал, что подвожу их, поэтому не знал, как еще с этим справиться», – сказал Руни в подкасте The Total Sport.

По ходу карьеры Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».

С октября этого года 38-летний англичанин тренирует «Бирмингем», выступающий в английском чемпионшипе.