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Руни признался, что испытывал проблемы с алкоголем в начале карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Уэйн Руни.
Фото Reuters

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни признался, что имел проблемы с алкоголем по ходу карьеры футболиста.

По словам игрока, он выпивал из-за давления, связанного с популярностью.

«Были люди, с которыми я мог поговорить об этом, но я решил этого не делать. Моим освобождением был алкоголь. Когда мне было чуть за 20 лет, я пил почти до потери сознания.

Я не хотел находиться среди людей, потому что чувствовал себя неловко. Чувствовал, что подвожу их, поэтому не знал, как еще с этим справиться», – сказал Руни в подкасте The Total Sport.

По ходу карьеры Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».

С октября этого года 38-летний англичанин тренирует «Бирмингем», выступающий в английском чемпионшипе.

Уэйн Руни
Футбол
ФК Бирмингем Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 11 8 2 1 23-13 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
13
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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