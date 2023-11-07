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Сегодня, 16:03

Похитители отца Диаса заявили, что военные действия усложняют освобождение отца футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Луис Диас.
Фото Reuters

Повстанцы Армии национально освобождения (АНО) заявил, что военные действия не позволяют выполнить план освобождения отца полузащитник «Ливерпуля» Луиса Диаса.

«Ранее мы проинформировали страну о решении освободить господина Луиса Мануэля Диаса, отца игрока Луиса Диаса. С этого дня мы начали процесс, чтобы добиться этого как можно скорее. Мы прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными силами. Район по-прежнему военизирован, в рамках интенсивной поисковой операции проводятся облеты и высадка войск. Эта ситуация не позволяет быстро и безопасно выполнить план освобождения. Если операции в этом районе продолжатся, они задержат освобождение и повысят риски», — приводит заявление АНО РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

29 октября повстанцы АНО похитили родителей игрока. Позже колумбийские силовики сообщили, что им удалось спасти маму футболиста. 3 ноября похитители заявили. Что начали процесс освобождения отца Диаса.

5 октября Диас впервые после похищения родителей вышел на поле в матче с «Лутон Таун». В этом матче футболист отметился забитым мячом. После этого он продемонстрировал футболку с надписью «Освободите моего папу».

Источник: https://rsport.ria.ru/20231107/dias-1907816558.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 11 8 2 1 23-13 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
13
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
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Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 - : -
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 - : -
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 - : -
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 - : -
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 - : -
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Брайтон – Шеффилд Юн.
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