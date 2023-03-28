Сон Хын Мин: «Чувствую ответственность за уход Конте — я должен был играть лучше»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал увольнение Антонио Конте из клуба.

«Я сожалею из-за Конте и чувствую ответственность за его уход. Я должен был играть лучше, он тренер мирового класса. Антонио помог мне и всему клубу расти. Я всегда буду ему благодарен», — цитирует корейца журналист Альфредо Педулла.

«Тоттенхэм» 27 марта объявил об увольнении Конте. Исполняющим обязанности главного тренера стал экс-ассистент итальянца Кристиан Стеллини.