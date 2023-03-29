Де Хеа отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отклонил первое предложение «красных дьяволов» о новом контракте, сообщает The Athletic.

Сообщается, что несмотря на отклоненное предложение, переговоры придут к положительному завершению. В 2019 года испанец был самым высокооплачиваемым вратарем в мире, в руководстве считают, что в 32-летнем возрасте голкипер должен пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в клубе.

По информации источника, «МЮ» сделал хорошее предложение, но оно не устраивает де Хеа. Голкипер хочет продолжить выступать за команду, но считает, что его игра в этом сезоне по-прежнему делает его одним из самых важных игроков и поэтому он заслуживает более большую зарплату.