Форвард «Саутгемптона» Ингс заразился коронавирусом

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль сообщил, что нападающий «святых» Дэнни Ингс заразился коронавирусом.

«Дэнни сдал положительный тест после матча с «Ливерпулем». Он находится на самоизоляции уже 10 дней», — цитирует Sky Sports Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 14 матчей за «Саутгемптон», на его счету 7 голов и 3 результативных передачи.