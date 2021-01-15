Форвард «Саутгемптона» Ингс заразился коронавирусом
09:35
Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль сообщил, что нападающий «святых» Дэнни Ингс заразился коронавирусом.
«Дэнни сдал положительный тест после матча с «Ливерпулем». Он находится на самоизоляции уже 10 дней», — цитирует Sky Sports Хазенхюттля.
В сезоне-2020/21 Ингс провел 14 матчей за «Саутгемптон», на его счету 7 голов и 3 результативных передачи.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю