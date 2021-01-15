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Форвард «Саутгемптона» Ингс заразился коронавирусом

09:35
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль сообщил, что нападающий «святых» Дэнни Ингс заразился коронавирусом.

«Дэнни сдал положительный тест после матча с «Ливерпулем». Он находится на самоизоляции уже 10 дней», — цитирует Sky Sports Хазенхюттля.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 14 матчей за «Саутгемптон», на его счету 7 голов и 3 результативных передачи.

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