Мане: «Я всегда мечтал выиграть Кубок Англии, теперь у меня появился шанс»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Челси».

«Я всегда мечтал выиграть Кубок Англии. Теперь у меня есть такой шанс. Мы уже играли с «Челси» в Кубке английской лиги в этом году. Тогда мы победили, так что для «Челси» это возможность отомстить. Тем не менее, мы знаем, что у нас хорошая команда, способная победить любого. Мы должны использовать свои сильные стороны, как и всегда, и попытаться выиграть финал», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Мане.

Финал Кубка Англии «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 18.45 (мск).