Защитник «Бернли» Тарковски может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Защитник «Бернли» Джеймс Тарковски может перейти в «Ньюкасл», сообщает Mirror.

По информации источника, «Вест Хэм», который также проявлял интерес к 29-летнему англичанину, вышел из борьбы за футболиста, поскольку в клубе уверены, что игрок принял решение уйти в «Ньюкасл».

Сообщается, что «сороки» готовы предложить Тарковски серьезное повышение зарплаты. В данный момент защитник получает 50 тысяч фунтов в неделю в «Бернли».

В сезоне-2021/22 Тарковски забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за «Бернли». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,8 миллиона фунтов.