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Сегодня, 14:48

Защитник «Бернли» Тарковски может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Бернли» Джеймс Тарковски может перейти в «Ньюкасл», сообщает Mirror.

По информации источника, «Вест Хэм», который также проявлял интерес к 29-летнему англичанину, вышел из борьбы за футболиста, поскольку в клубе уверены, что игрок принял решение уйти в «Ньюкасл».

Сообщается, что «сороки» готовы предложить Тарковски серьезное повышение зарплаты. В данный момент защитник получает 50 тысяч фунтов в неделю в «Бернли».

В сезоне-2021/22 Тарковски забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 35 матчах за «Бернли». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,8 миллиона фунтов.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/newcastle-transfers-west-ham-tarkowski-26954490

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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П2

35%

2.00

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Спартак
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
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Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
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Вест Хэм – Ман. Сити
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