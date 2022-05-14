«Челси» ведет активные переговоры с Перишичем

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может покинуть миланский клуб. «Челси» ведет активные переговоры с 33-летним хорватом, сообщает журналист Экрем Конур.

Контракт хавбека с «нерадзурри» рассчитан до лета, он станет свободным агентом. Перишич практически договорился с «Челси», сторонам осталось согласовать последние детали.

После финальной игры Кубка Италии против «Ювентуса» (4:2), в которой Перишич оформил дубль, он раскритиковал руководство «Интера» из-за затянувшихся переговоров о новом контракте.

В текущем сезоне Иван Перишич принял участие в 33-х турах итальянской серии А, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.