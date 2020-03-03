Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии против «Портсмута» (2:0). Форвард отметился голом.

— Мы забили голы в нужное время, — цитирует Нкетиа BBC Sport. — Мы знали, что нас ждет тяжелая игра и что первый гол решит все проблемы.

Артета сказал, чтобы мы продолжали увеличивать нашу интенсивность во втором тайме. Мы играли быстрее, появились разрывы, и именно тогда мы сыграли в лучший футбол.

Мы хорошо сражались, победа со счетом 2:0 — большое достижение. Все молодые парни и ведущие футболисты отлично справились и воспользовались возможностями.

Мы очень серьезно относимся ко всем турнирам. В настоящий момент у нас есть шансы пробиться в основу, и мы все хотим ими воспользоваться.