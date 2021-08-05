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Фофана сообщил, что получил перелом ноги в товарищеском матче с «Вильярреалом»

13:49

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана сообщил, что получил перелом ноги в товарищеском матче с «Вильярреалом» (3:2).

«Всем привет, спасибо за сообщения поддержки. У меня был не лучший день, но я счастлив, что в нашем клубе есть отличная медицинская служба. Как только будет финальный диагноз — я все сообщу. Уже известно, что у меня перелом малоберцовой кости», — написал у себя в Instagram Фофана.

Публикация от Wesley Fofana (@lawestt_)

Фофана перешел в «Лестер» в октябре 2020 года. На его счету 1 результативная передача в 38 матчах за «лис».

Защитник «Лестера» Фофана получил жуткую травму в товарищеском матче. Видео

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Иван Торопцев все материалы автора

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