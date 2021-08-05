Главный тренер «Тоттенхэма» пока не говорил с Кейном о пропуске тренировок

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал, что думает о форварде Гарри Кейне, который пропускает тренировки.

«Надеюсь поговорить с Кейном. У меня еще не было возможности. Сначала мы должны с ним обсудить эту проблему, потом с прессой. Я считаю, что вся эта проблема должна обсуждаться внутри клуба, среди нас», — цитирует Кейна Sky Sport.