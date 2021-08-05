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Главный тренер «Тоттенхэма» пока не говорил с Кейном о пропуске тренировок

13:32
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал, что думает о форварде Гарри Кейне, который пропускает тренировки.

«Надеюсь поговорить с Кейном. У меня еще не было возможности. Сначала мы должны с ним обсудить эту проблему, потом с прессой. Я считаю, что вся эта проблема должна обсуждаться внутри клуба, среди нас», — цитирует Кейна Sky Sport.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Манчестер Сити».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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