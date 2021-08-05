Главный тренер «Тоттенхэма» пока не говорил с Кейном о пропуске тренировок
13:32
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал, что думает о форварде Гарри Кейне, который пропускает тренировки.
«Надеюсь поговорить с Кейном. У меня еще не было возможности. Сначала мы должны с ним обсудить эту проблему, потом с прессой. Я считаю, что вся эта проблема должна обсуждаться внутри клуба, среди нас», — цитирует Кейна Sky Sport.
В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Манчестер Сити».
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю