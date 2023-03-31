Фоден пропустит 2-3 недели после операции из-за аппендицита

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник «горожан» Фил Фоден пропустит несколько недель после операции.

Хавбеку удалили аппендицит между двумя матчами сборной Англии в отборе Евро-2024.

«Врачи говорят про 2-3 недели. Посмотрим, как он будет чувствовать себя после операции», — сообщил Гвардиола на пресс-конференции.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 6 голевых передач.