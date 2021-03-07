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Фирмину из-за небольшой травмы пропустит матч с «Фулхэмом»

17:04
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Нападающий «Ливерпуля» Роберту Фирмину не сыграет в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом», сообщает Sky Sports.

29-летний бразилец получил незначительную травму, и поэтому он пропустит игру.

В этом сезоне нападающий провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

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