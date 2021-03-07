Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Бромвич» сыграл вничью с «Ньюкаслом»

16:51
Теги:

«Вест Бромвич» принимал «Ньюкасл» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс (Робсон-Кану, 84), Перейра, Диань (Грант, 84).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Крафт, Дамметт, Ласкеллес, Шелви, Хендрик (Гэйл, 57), Хэйден, Уиллок, Фрэйзер (Кэрролл, 90+3), Жоэлинтон.

Судья: Аткинсон (Англия).

7 марта. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир