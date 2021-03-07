«Вест Бромвич» сыграл вничью с «Ньюкаслом»
«Вест Бромвич» принимал «Ньюкасл» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс (Робсон-Кану, 84), Перейра, Диань (Грант, 84).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Крафт, Дамметт, Ласкеллес, Шелви, Хендрик (Гэйл, 57), Хэйден, Уиллок, Фрэйзер (Кэрролл, 90+3), Жоэлинтон.
Судья: Аткинсон (Англия).
7 марта. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю