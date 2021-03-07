Гвардьола оценил работу Сульшера в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» высказался о главном тренере «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшере.
«Считаю Сульшера прекрасным тренером, так как с каждым годом «МЮ» становится все сильнее, а обыграть их все сложнее.
На протяжении последних 20-30 лет «МЮ» хозяйничал в английском футболе, ни одна команда так себя не вела. Сульшер приятный человек, у нас очень хорошие отношения. Но не сомневайтесь, я хочу его обыграть», — цитирует Гвардиолу Football Daily.
Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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