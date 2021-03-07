Гвардьола оценил работу Сульшера в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» высказался о главном тренере «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшере.

«Считаю Сульшера прекрасным тренером, так как с каждым годом «МЮ» становится все сильнее, а обыграть их все сложнее.



На протяжении последних 20-30 лет «МЮ» хозяйничал в английском футболе, ни одна команда так себя не вела. Сульшер приятный человек, у нас очень хорошие отношения. Но не сомневайтесь, я хочу его обыграть», — цитирует Гвардиолу Football Daily.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.