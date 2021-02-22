Английский судья, боднувший игрока, не будет пока получать назначения на матчи

Главный судья матча 20-го тура лиги 1 (третьего по силе дивизиона Англии) «Ипсвич» — «Нортгемптон» (0:0) Даррен Дрисдейл принес извинения за стычку во время матча с футболистом хозяев, сообщает Sky Sports. Однако он не будет работать на ближайших матчах.

На 90-й минуте матча Драйсдейл и полузащитник «Ипсвича» Алан Джадж сначала обменялись несколькими эмоциональными словами после того, как судья не назначил (по мнению хозяев) стопроцентный пенальти в ворота «Нортгемптона», а затем 49-летний арбитр головой боднул футболиста хозяев.