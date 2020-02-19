Фертонген может перейти в «Интер»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген может стать игроком «Интера» в летнее трансферное окно, сообщает Tuttomercato.

По информации издания, агент 32-летнего бельгийца обозначил для руководства «нерадзурри», что игрок не против сотрудничества. Издание пишет, что «Интер» также заинтересован в Фертонгене. Контракт бельгийца с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2020 года, футболист уже может вести переговоры с другими клубами.

В сезоне-2019/20 Фертонген провел 23 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.