Фертонген, Эриксен и Алдервейрелд уйдут из «Тоттенхэма» свободными агентами

Ян Фертонген, Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд покинут «Тоттенхэм» в конце сезона по истечении срока контрактов, сообщает Daily Star. Они собираются сделать новый шаг в карьере и отклонить новые предложения лондонцев. Накануне Дэнни Роуз рассказал, что покинет клуб в качестве свободного агента в 2021 году.

32-летний Фертонген в текущем сезоне провел 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями

30-летний Алдервейрелд в 13 матчах сделал одну результативную передачу.

27-летний Эриксен уже отклонял предложения «Тоттенхэма» о продлении контракта. В 14 матчах на его счету 2 гола и результативная передача. Ранее сообщалось, что в датчанине заинтересован «Реал».

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