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Фернандинью станет новым капитаном «Манчестер Сити»

17:58
Фернандинью. Фото AFP
Фернандинью. Фото AFP
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Новым капитаном «Манчестер Сити» станет полузащитник Фернандинью, утверждает Sportsmail. 35-летний хавбек сменит Давида Сильву, который этим летом покинул «Ман Сити» и ушел на правах свободного агента в «Реал Сосьедад».

Фернандинью уже неоднократно был капитаном команды в отсутствие Давида Сильвы.

Бразилец перешел в «Манчестер Сити» летом 2013 года из «Шахтера» и на данный момент провел 315 матчей и забил 23 гола во всех турнирах. С английским клубом он выиграл три чемпионата, Кубок, два Суперкубка страны и пять Кубков лиги, включая три последних розыгрыша подряд.

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