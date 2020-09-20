Фернандинью станет новым капитаном «Манчестер Сити»

Новым капитаном «Манчестер Сити» станет полузащитник Фернандинью, утверждает Sportsmail. 35-летний хавбек сменит Давида Сильву, который этим летом покинул «Ман Сити» и ушел на правах свободного агента в «Реал Сосьедад».

Фернандинью уже неоднократно был капитаном команды в отсутствие Давида Сильвы.

Бразилец перешел в «Манчестер Сити» летом 2013 года из «Шахтера» и на данный момент провел 315 матчей и забил 23 гола во всех турнирах. С английским клубом он выиграл три чемпионата, Кубок, два Суперкубка страны и пять Кубков лиги, включая три последних розыгрыша подряд.