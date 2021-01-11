Фернандинью покинет «Манчестер Сити» летом

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью следующим летом покинет клуб. По словам агента Джованни Бранкини, сейчас его клиент выбирает, куда уйти свободным агентом.

«Мы уже получили несколько предложений. Постоянно ведутся какие-то переговоры, но я не могу сказать, что мы, к примеру, обсуждаем конкретные цифры. До этого еще не дошло.

«Я могу признаться, что для Фернандиньо было бы сложно вернуться в Бразилию и играть за отличную от «Атлетико» команду. Но мы должны подождать. Это сложное решение, которое он должен принять со своей семьей», — цитирует Бранкини Globo Esporte.

35-летний бразилец выступает за «Сити» после своего перехода из «Шахтера» в 2013 году.