Фернандеш: «Я хочу добиться гораздо большего с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от продления контракта.

«С того момента, как я присоединился к «Манчестер Юнайтед», у меня сложились особые отношения с клубом и замечательными болельщиками. Я вырос, наблюдая за этой командой, мечтая когда-нибудь сыграть здесь. Эта мечта стала реальностью и честью. Даже по прошествии двух лет все еще приятно выйти на «Олд Траффорд», услышать, как болельщики поют мою песню, и забить гол перед «Стретфорд Энд». Это настоящая привилегия носить эту футболку и сражаться за наш невероятный клуб.

Я хочу добиться гораздо большего, и я знаю, что-то же самое касается остальной части команды и персонала. Больше всего на свете мы хотим дать фанатам успех, которого они заслуживают. За последние годы у нас было несколько замечательных моментов, но лучшее еще впереди», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 27-летним португальцем рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что хавбек будет получать 14-15 миллионов евро в год.

Фернандеш выступает за «МЮ» с января 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей в АПЛ, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.