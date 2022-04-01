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Сегодня, 12:13

Фернандеш: «Я хочу добиться гораздо большего с «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от продления контракта.

«С того момента, как я присоединился к «Манчестер Юнайтед», у меня сложились особые отношения с клубом и замечательными болельщиками. Я вырос, наблюдая за этой командой, мечтая когда-нибудь сыграть здесь. Эта мечта стала реальностью и честью. Даже по прошествии двух лет все еще приятно выйти на «Олд Траффорд», услышать, как болельщики поют мою песню, и забить гол перед «Стретфорд Энд». Это настоящая привилегия носить эту футболку и сражаться за наш невероятный клуб.

Я хочу добиться гораздо большего, и я знаю, что-то же самое касается остальной части команды и персонала. Больше всего на свете мы хотим дать фанатам успех, которого они заслуживают. За последние годы у нас было несколько замечательных моментов, но лучшее еще впереди», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 27-летним португальцем рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что хавбек будет получать 14-15 миллионов евро в год.

Фернандеш выступает за «МЮ» с января 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 27 матчей в АПЛ, забив 9 голов и отдав 6 результативных передач.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
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Фернандеш продлил контракт с «МЮ» до 2026 года
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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