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Фернандеш хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед» в следующем году

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил свой первый год в клубе и поделился чемпионскими амбициями.

«Я доволен началом карьеры в «МЮ». Единственное, чего мне не хватило в этом году — трофеев. Мы пока не победили ни в одном турнире, и мне это не нравится. Надеюсь, в 2021 году у нас с этим будет лучше», — цитирует BT Sport Фернандеша.

Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года за 55 миллионов евро. На его счету 25 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «красных дьяволов».

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