Джеррард поделился первыми впечатлениями от работы в «Астон Вилле»
14:31
Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился первыми впечатлениями от работы в клубе из Бирмингема.
«Я понимаю, что от команды ждут побед. Но я привык работать под таким давлением.
Сейчас, в первую очередь, важно объединить коллектив. Мы много вместе сможем добиться, я уверен», — цитирует Джеррарда Sky Sports.
На данный момент бирмингемский клуб занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 10 очков в 11 турах.
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