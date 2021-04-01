Фердинанд прокомментировал решение Агуэро покинуть «Манчестер Сити»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в своем Instagram высказался о решении форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинуть клуб этим летом.

Футболист вспомнил о знаменитом голе нападающего, который принес «горожанам» титул в 2012 году.

«Агуэро! Это имя, этот гол, этот момент до сих пор поражает меня. Мы были абсолютно разбиты, весь сезон уничтожен на последних секундах. Несмотря на это, ненависти к Агуэро у меня никогда не было. Серхио Агуэро — один из лучших нападающих в истории АПЛ», — написал Фердинанд.

Контракт аргентинца с «Сити» истекает летом 2021 года. Футболист сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом. Трансферная стоимость игрока — 25 миллионов евро.