Артета оценил вероятность перехода Агуэро в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможном переходе форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в команду. Футболист этим летом покинет «горожан».

«Агуэро был одним из главных лиц, которые подняли «Сити». Чтобы начать подобный проект, нужны лидеры и квалификационные игроки. Дело не только в том, как играет Агуэро. Дело в его харизме. Посмотрим, что его ждет в будущем», — приводит слова Артеты Goal.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в 2011 году из «Атлетико». Он провел 384 матча в составе «горожан», на его счету 257 голов и 73 результативных передачи. Аргентинский форвард четырежды выигрывал чемпионат Англии вместе с «Манчестер Сити». Агуэро является лучшим бомбардиром в истории английской премьер-лиги среди иностранцев.