Мэддисон сможет помочь «Лестеру» в матче против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон восстановился от травмы бедра.

«Джеймс уже тренируется с командой и сможет сыграть против «Манчестер Сити» в ближайшие выходные. Очевидно, он еще не набрал стопроцентную форму, но уже выглядит неплохо», — приводит официальный сайт «Лестера» слова Роджерса.

В сезоне-2020/21 Мэддисон провел 32 матча за «Лестер», на счету 24-летнего англичанина 11 голов и 10 результативных передач.

Матч 30-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 3 апреля. Начало встречи — в 19.30 (мск).