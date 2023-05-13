Феликс хочет продолжить играть в АПЛ

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс рассказал, где хочет продолжить карьеру. На данный момент он выступает в аренде в «Челси», сообщает Cope.

По данным источника, португалец не планирует возвращаться в мадридский клуб. Он хочет продолжить выступать в чемпионате Англии. Однако он не против перейти в любой другой клуб АПЛ, если «Челси» не захочет сохранить его.

23-летний португалец был арендован «Челси» в зимнее трансферное окно. В этом сезоне АПЛ футболист участвовал в 13 матчах, записав три гола.