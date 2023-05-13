Феликс хочет продолжить играть в АПЛ
Форвард «Атлетико» Жоау Феликс рассказал, где хочет продолжить карьеру. На данный момент он выступает в аренде в «Челси», сообщает Cope.
По данным источника, португалец не планирует возвращаться в мадридский клуб. Он хочет продолжить выступать в чемпионате Англии. Однако он не против перейти в любой другой клуб АПЛ, если «Челси» не захочет сохранить его.
23-летний португалец был арендован «Челси» в зимнее трансферное окно. В этом сезоне АПЛ футболист участвовал в 13 матчах, записав три гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|
3
|Ньюкасл
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|
4
|МЮ
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|33
|16
|7
|10
|63-45
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|50-49
|48
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|
16
|Нот. Форест
|35
|8
|9
|18
|34-65
|33
|
17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32-53
|32
|
18
|Лестер
|35
|8
|6
|21
|49-64
|30
|
19
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
20
|Саутгемптон
|35
|6
|6
|23
|31-64
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|- : -
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|24
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|22
|1
|6
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