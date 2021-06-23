Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Фавр подпишет контракт с «Кристал Пэлас» на три года

22:58
Теги:

Новым главным тренером «Кристал Пэлас» станет немецкий специалист Люсьен Фавр. Стороны согласовали контракт на три года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Теперь Фавр ждет получения разрешения на работу в Англии. Все бумаги должны быть оформлены через несколько дней.

В сезоне-2020/2021 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру.

63-летний Фавр покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Украина проскочила». В соцсетях отреагировали на выход украинцев в плей-офф Евро-2020
Основатель компании McAfee найден мертвым в тюрьме Испании
Основатель компании McAfee умер в испанской тюрьме
Почему нельзя поздравлять с днем рождения заранее — приметы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд