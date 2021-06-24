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«Рома» и «Вулверхэмптон» оформляют переход голкипера Патрисиу

08:50
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«Рома» и «Вулверхэмптон» планируют в ближайшие дни оформить переход голкипера Руя Патрисиу, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны уже согласовали условия личного контракта. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Сообщалось, что в случае перехода Патрисиу в «Рому», «Вулверхэмптон» купит другого португальского вратаря — Жозе де Са из «Олимпиакоса».

В составе английского клуба 33-летний игрок выступает с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 10 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до 2022 года

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