Фанаты «Лестера» после перехода Вестергора вспомнили вирусное видео с Варди и Шмейхелем

Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор подписал контракт с «Лестером».

Теперь в составе «лис» выступают два представителя сборной Дании: Вестергор и Каспер Шмеймель. В сезоне-2016/17 Шмейхель перед матчем с «Саутгемптоном» в подтрибунном помещении поприветствовал своего партнера по национальной команде Пьера-Эмиля Хейбьерга. Форвард «Лестера» Джейми Варди пошутил над встречей игроков, сказав: «Oh, danish friends (Оу, датские друзья)».

Это видео стало вирусным и разошлось в соцетях. После перехода датчанина Вестергора болельщики «Лестера» вспомнили фразу Варди в комментариях.

Вестергор перешел в «Саутгемптон» в 2018 году, а до этого защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха, «Вердера» и «Хоффенхайма». В прошлом сезоне провел 30 матчей в АПЛ, забил три гола, получил три желтые и одну красную карточку.

Этим летом Янник со сборной Дании добрался до полуфинала чемпионата Европы-2020.