Фанаты "Кардиффа" почтили память Салы перед матчем с "Борнмутом"

Болельщики "Кардиффа" перед игрой с "Борнмутом" провели памятную акцию в честь аргентинского футболиста Эмилиано Салы, пропавшего без вести в результате авиакатастрофы возле Нормандских островов.

Самолет, на борту которого был Эмилиано Сала, пропал с радаров. Его поиски пока не увенчались успехом. Полиция прекратила поиски, так как сочла, что нет шансов найти футболиста и пилота живыми. Родственники игрока собрали деньги на то, чтобы поиски продолжились. Футболист ранее выступал за "Нант".