Эвра рассказал, как прошла его первая игра в «МЮ»

Французский защитник Патрис Эвра рассказал о том, как прошла его первая игра за «Манчестер Юнайтед».

«Последние игры за «Монако» были не очень напряженными, и первая игра за «Манчестер Юнайтед» мне показалась быстрой. После первого тайма сэр Алекс Фергюсон усадил меня на скамейку и сказал «смотри, как играют в футбол в Англии», — цитирует Эвра derbyderbyderby.it.

42-летний француз играл за «МЮ» с 2006 по 2014 год. Вместе с командой он завоевал 14 трофеев.