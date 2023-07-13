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Сегодня, 08:14

Эвра рассказал, как прошла его первая игра в «МЮ»

Виктория Кравченко
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Французский защитник Патрис Эвра рассказал о том, как прошла его первая игра за «Манчестер Юнайтед».

«Последние игры за «Монако» были не очень напряженными, и первая игра за «Манчестер Юнайтед» мне показалась быстрой. После первого тайма сэр Алекс Фергюсон усадил меня на скамейку и сказал «смотри, как играют в футбол в Англии», — цитирует Эвра derbyderbyderby.it.

42-летний француз играл за «МЮ» с 2006 по 2014 год. Вместе с командой он завоевал 14 трофеев.

Патрис Эвра
ФК Манчестер Юнайтед
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5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
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