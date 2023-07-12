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Защитника «Ноттингем Форест» обвиняют в 375 нарушениях запрета на ставки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ноттингем Форест» Харри Тоффоло обвиняется в многочисленных нарушениях правила о запрете ставок, сообщает Федерация футбола Англии.

27-летнего англичанина обвиняют в 375 нарушениях в период с 22 января 2014 по 18 марта 2017 года.

В мае этого года форвард «Брентфорда» Айван Тоуни был отстранен на 8 месяцев по обвинению в нарушении регламента о ставках.

Футбол
ФК Ноттингем Форест
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