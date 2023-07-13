Деле Алли рассказал, как в шесть лет подвергся сексуальным домогательствам
Полузащитник «Эвертона» Деле Алли рассказал о своем непростом детстве. Он признался, что в шесть лет подвергся сексуальным домогательствам.
«В шесть лет я подвергся сексуальным домогательствам. В семь я начал курить, а в восемь — продавать наркотики.
Моя мама была алкоголичкой. В семь лет я стал курить, в восемь — незаконно торговать наркотиками. Потому что полицейские не останавливают и не проверяют детей. В 12 лет меня усыновила прекрасная семья», — цитирует Алли The Overlap.
Футболист также сказал, что ранее в этом году он попал в реабилитационный центр на шесть недель из-за пристрастия к снотворным и алкоголю.
«Я просыпался каждый день и выигрывал бой, шел на тренировку, улыбался, показывал, что я счастлив, но внутри я определенно проигрывал битву, и пришло время это изменить», — добавил он.
Минувший сезон Алли провел в аренде в «Бешикташе». На его счету 15 матчей за турецкий клуб, в которых он забил 3 гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -