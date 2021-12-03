Эвра похвалил Кэррика за работу с «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра после победы над «Арсеналом» (3:2) похвалил исполняющего обязанности главного тренера Майкла Кэррика. 40-летний англичанин покинул команду после этой встречи.

«Я был очень доволен вторым таймом. Маркус Рэшфорд, наконец, вышел на поле. Майкл Кэррик показал себя очень хорошо. Все ждали, что Ральф Рангник станет спасителем — теперь у него есть команда, и пора действовать», — цитирует BBC Эвра.

21 ноября пост главного тренера «МЮ» покинул Уле-Гуннар Сульшер, который руководил клубом с декабря 2018 года. Его сменщиком стал Ральф Рангник, но до его приезда Кэррик работал с командой.