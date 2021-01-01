«Эвертон» уступил «Вест Хэму»
«Эвертон» в матче 17-го тура АПЛ на своем поле минимально уступил «Вест Хэму» (0:1). Единственный мяч на 86-й минуте забил Томаш Соучек.
После этой победы лондонцы поднялись на десятое место с 26 очками, ливерпульцы остались четвертыми с 29 очками.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
17-й тур
«Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)
Гол: Соучек, 86.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Мина, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Хамес Родригес, 64), Дукуре, Дэйвис, Бернард (Андре Гомеш, 64), Калверт-Льюин (Дженк, 79), Ришарлисон.
«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс (Лансини, 73), Соучек, Райс, Алле (Антонио, 59), Бенрама, Боуэн (Ярмоленко, 73).
Предупреждения: Годфри, 59. Дэйвис, 77.
Судья: Френд.
1 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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