Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» уступил «Вест Хэму»

22:24
Теги:

«Эвертон» в матче 17-го тура АПЛ на своем поле минимально уступил «Вест Хэму» (0:1). Единственный мяч на 86-й минуте забил Томаш Соучек.

После этой победы лондонцы поднялись на десятое место с 26 очками, ливерпульцы остались четвертыми с 29 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)

Гол: Соучек, 86.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Мина, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Хамес Родригес, 64), Дукуре, Дэйвис, Бернард (Андре Гомеш, 64), Калверт-Льюин (Дженк, 79), Ришарлисон.

«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс (Лансини, 73), Соучек, Райс, Алле (Антонио, 59), Бенрама, Боуэн (Ярмоленко, 73).

Предупреждения: Годфри, 59. Дэйвис, 77.

Судья: Френд.

1 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир