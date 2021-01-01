«Эвертон» уступил «Вест Хэму»

«Эвертон» в матче 17-го тура АПЛ на своем поле минимально уступил «Вест Хэму» (0:1). Единственный мяч на 86-й минуте забил Томаш Соучек.

После этой победы лондонцы поднялись на десятое место с 26 очками, ливерпульцы остались четвертыми с 29 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)

Гол: Соучек, 86.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Мина, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Хамес Родригес, 64), Дукуре, Дэйвис, Бернард (Андре Гомеш, 64), Калверт-Льюин (Дженк, 79), Ришарлисон.

«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс (Лансини, 73), Соучек, Райс, Алле (Антонио, 59), Бенрама, Боуэн (Ярмоленко, 73).

Предупреждения: Годфри, 59. Дэйвис, 77.

Судья: Френд.

1 января. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».